Leonor e Sofia | le principesse di Spagna sono cresciute e sono le più belle | la nuova foto

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 18 dicembre 2021) Tutta la famiglia riunita per la tradizionale cartolina di Natale. Il re Felipe, la moglie Letizia e le figlie, le, 16 anni, e, 14 anni, tutti vestiti con un look casual, immortalati nel giardino di casa, per lanciare un messaggio di vicinanza al popolo spagnolo. Per qualche anno la famiglia reale spagnola ha affidato la tradizionale cartolina di Natale all’immagine delle sole due, ma quest’anno ha deciso di farsi immortalare insieme. Dietro la, le firme di tutta la famiglia e un messaggio di auguri di buon Natale a tutto il popolo. Bellissime e sempre più simili le due. La principessa, erede al torno spagnolo, è rientrata da pochi giorni in patria. Dallo scorso agosto studia infatti all’UWC ...