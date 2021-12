Leonardo, metalli difformi per le fusoliere del Boeing 787: sequestri disposti dalla Guardia di finanza (Di sabato 18 dicembre 2021) commenta La Guardia di finanza di Brindisi ha sequestrato, nello stabilimento Leonardo di Grottaglie (Taranto) , numerosi componenti in metallo destinati a fusoliere del Boeing 787 per l'utilizzo di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 18 dicembre 2021) commenta Ladidi Brindisi ha sequestrato, nello stabilimentodi Grottaglie (Taranto) , numerosi componenti in metallo destinati adel787 per l'utilizzo di ...

