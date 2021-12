L’emergenza sanitaria ha reso tutto controvertibile, anche il diritto di sciopero (Di sabato 18 dicembre 2021) Potevano essere condivise o avversate le ragioni poste a fondamento dello sciopero organizzato l’altro giorno da un paio di sigle sindacali. Ma la sensazione è che ad avversarle fosse non dico soltanto, ma certamente anche, una mozione di contrarietà che col merito di quell’iniziativa non aveva nulla a che fare. La sensazione è che essa fosse risentita come l’oltraggiosa dimostrazione di noncuranza a fronte della crisi in nome della quale deve fermarsi tutto: a cominciare dalla cena col cugino di troppo, da sottoporre alla vigilanza del ministro della Delazione, appunto fino al diritto di sciopero che va bene, sì, ma mica quando si tratta di dimostrarsi tutti migliori nella subordinazione al precetto della Repubblica della Salute. È lo stesso precetto che per un anno buono ha mandato tra le cose ... Leggi su linkiesta (Di sabato 18 dicembre 2021) Potevano essere condivise o avversate le ragioni poste a fondamento delloorganizzato l’altro giorno da un paio di sigle sindacali. Ma la sensazione è che ad avversarle fosse non dico soltanto, ma certamente, una mozione di contrarietà che col merito di quell’iniziativa non aveva nulla a che fare. La sensazione è che essa fosse risentita come l’oltraggiosa dimostrazione di noncuranza a fronte della crisi in nome della quale deve fermarsi: a cominciare dalla cena col cugino di troppo, da sottoporre alla vigilanza del ministro della Delazione, appunto fino aldiche va bene, sì, ma mica quando si tratta di dimostrarsi tutti migliori nella subordinazione al precetto della Repubblica della Salute. È lo stesso precetto che per un anno buono ha mandato tra le cose ...

Advertising

Vince08440165 : RT @Camillamariani4: Tutti i governi europei sono in procinto di crollare come quello Usa, per mancanza di leadership, per inflazione e rec… - kumbiaerumba : RT @AriSolosamp: @CottarelliCPI Se c’è un’emergenza sanitaria così grave , come dite voi , il green pass da tampone dovrebbero farlo tutti… - dok2172 : RT @Camillamariani4: Tutti i governi europei sono in procinto di crollare come quello Usa, per mancanza di leadership, per inflazione e rec… - CaproRoco : RT @Camillamariani4: Tutti i governi europei sono in procinto di crollare come quello Usa, per mancanza di leadership, per inflazione e rec… - luttisluttis : RT @Camillamariani4: Tutti i governi europei sono in procinto di crollare come quello Usa, per mancanza di leadership, per inflazione e rec… -

Ultime Notizie dalla rete : L’emergenza sanitaria L’emergenza sanitaria in novembre riduce del 30% la spesa dei veronesi. Basse aspettative per Natale L'Arena