Legnago-Juventus U23 | Serie C | probabili formazioni e diretta tv

La diciannovesima giornata del Girone A di Serie C vedrà uno scontro interessante: Legnago–Juventus U23. La sfida è in programma allo Stadio Mario Sandrini di Legnago, dove le due squadre scenderanno in campo alle ore 14:30. Le due compagini sono separate da sei punti, ma vivono situazioni di classifica opposte. La squadra di casa occupa infatti la sedicesima posizione ed è in piena zona playout, sebbene sia in ripresa. L'ultimo match ha infatti visto la squadra di Colella ottenere tre punti importantissimi in casa dell'AlbinoLeffe, vincendo per 2-1 con le reti di Gomez e Contini. La Juventus U23 è invece in corsa per i playoff e l'ultimo successo ai danni del Trento ha sicuramente dato fiducia ai ragazzi di Zauli, che non vincevano da tre partite consecutive. Scenari aperti, con entrambe le compagini ...

