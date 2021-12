Lecco-Pro Sesto, Serie C: probabili formazioni e diretta tv (Di sabato 18 dicembre 2021) La diciannovesima giornata del Girone A di Serie C vedrà uno scontro interessante: Lecco–Pro Sesto. La sfida è in programma allo Stadio Rigamonti-Ceppi di Lecco, dove le due squadre scenderanno in campo alle ore 14:30. La squadra di casa arriva a questa sfida dopo due successi consecutivi contro Piacenza e Seregno; proprio contro il Seregno la prestazione dei ragazzi di Malgrati è stata sontuosa, con una vittoria schiacciante per 4-1. Gradualmente la classifica vede il Lecco risalire e addentrarsi nella zona playoff. Gli ospiti non vivono invece un momento positivo, con una vittoria che manca dal 31 ottobre; dopodiché tre pareggi e tre sconfitte, di cui l’ultima contro la Virtus Verona per 2-0 in casa. Mister Banchieri chiama al riscatto, con una classifica che si fa sempre più difficile: il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 18 dicembre 2021) La diciannovesima giornata del Girone A diC vedrà uno scontro interessante:–Pro. La sfida è in programma allo Stadio Rigamonti-Ceppi di, dove le due squadre scenderanno in campo alle ore 14:30. La squadra di casa arriva a questa sfida dopo due successi consecutivi contro Piacenza e Seregno; proprio contro il Seregno la prestazione dei ragazzi di Malgrati è stata sontuosa, con una vittoria schiacciante per 4-1. Gradualmente la classifica vede ilrisalire e addentrarsi nella zona playoff. Gli ospiti non vivono invece un momento positivo, con una vittoria che manca dal 31 ottobre; dopodiché tre pareggi e tre sconfitte, di cui l’ultima contro la Virtus Verona per 2-0 in casa. Mister Banchieri chiama al riscatto, con una classifica che si fa sempre più difficile: il ...

