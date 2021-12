Le parole | anticipazioni e ospiti della puntata di oggi | 18 dicembre 2021

(Di sabato 18 dicembre 2021) su Rai 3 Stasera, sabato 18, alle ore 20,20 su Rai 3 va in onda Le, programma condotto ogni settimana dal giornalista del CorriereSera Massimo Granellini. Come da tradizione il programma racconta fatti di costume, cronaca e attualità, utilizzando delle particolari, che vengono di norma spiegate e raccontate dai varidi. Ogni appuntamento si conclude con la Buonasera, il racconto e la riflessione su un fatto di attualitàsettimana che Gramellini offre ai telespettatori, accompagnato dalla musica di Experience, composizione di Ludovico Einaudi. In ognisono presentiche, attraverso una parola, raccontano un particolare accadimento ...

Advertising

Elisa60388018 : RT @AndreaScheniniA: Anticipazioni Dopo il Finale di Stagione di CentoVetrine Edizion GFVip6 Questa Sera ci Saranno Due Episodi inediti 1… - missanastasiaax : RT @AndreaScheniniA: Anticipazioni Dopo il Finale di Stagione di CentoVetrine Edizion GFVip6 Questa Sera ci Saranno Due Episodi inediti 1… - AndreaScheniniA : Anticipazioni Dopo il Finale di Stagione di CentoVetrine Edizion GFVip6 Questa Sera ci Saranno Due Episodi inediti… - zorroc82 : @iOpinionistaWeb Dubito che sia così. Dalle anticipazioni i due 'traditori' sono stati presi a male parole da Tina… - amicidimaria21 : @CarolaLuigino Sto cercando di non mollare pensando anche alle anticipazioni della puntata di domenica prossima Ma… -

Ultime Notizie dalla rete : parole anticipazioni

Verissimo,puntata 18 dicembre/ Ospiti: Me contro Te, Valentina Ferragni e la sua malattiache denotano una grande capacità introspettiva da parte dell'artista, che negli anni a ...... Ghoulam titolare? Non do' Luciano Spalletti, allenatore del Napoli , ha parlato in Press Conference alla vigilia della sfida col Milan . Queste le sue: Come sta il Napoli? Cosa ...Beautiful, anticipazioni americane: Sheila troverà un'inaspettata alleata, da non credere! Il gesto che lascerà tutti di stucco.Grande Fratello Vip 2021, diretta 28a puntata: nuovi concorrenti Eva Grimaldi, Alessandro Basciano e Federica Calemme. Torna Alex Belli scontro con Soleil ...