Le difficoltà dell’Unione europea al confine tra Polonia e Bielorussia

(Di sabato 18 dicembre 2021) Sulla pelle dei profughi. Sulla pelle di una giovane donna siriana che in ospedale a Bialystok, vicino alpolacco con la, piange davanti alla delegazione di europarlamentari del Pd: «Sono stata brutalmente picchiata, ma non è questo che mi fa paura. Mi hanno tolto i miei due bambini. I poliziotti polacchi non mi dicono dove li hanno portati. La mia paura più grande è non sapere quando li potrò rivedere». Sulla pelle di una giovane infermiera che si fa venire le lacrime agli occhi, raccontando di una donna curda di 39 anni che aveva già cinque figli, morta di parto mentre la trasportavano dalla zona rossa dove nessuno può entrare, dove la milizia di Aleksandr Lukashenko spinge i profughi verso ilpolacco, respinti dai gendarmi del premier Mateusz Morawiecki. su Nuove Radici