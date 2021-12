Lazio, sesto gol per Pedro: superato già il record con la Roma (Di sabato 18 dicembre 2021) sesto gol per Pedro in questo campionato, uno in più di quelli realizzati nella stagione scorsa con la maglia della Roma. Nelle ultime 8 stagioni disputate in un grande campionato europeo, solamente due volte Pedro ha segnato almeno sei reti in un girone d’andata: 6 quest’anno e 6 nel 2018/19 con il Chelsea. In generale non fa meglio dagli 11 messi a referto nel girone d’andata 2013/14 con il Barcellona. Pedro è l’unico giocatore di questa Serie A che ha segnato almeno 3 gol di sinistro e almeno 3 di destro. Quarto assist in questo campionato per Felipe Anderson, gli ultimi tre sono arrivati tutti in gare interne. Dal 2004/05, da quando Opta raccoglie questo dato, Felipe Anderson é uno dei due soli giocatori della Lazio in grado di fornire almeno 4 assist per 5 differenti stagioni di ... Leggi su footdata (Di sabato 18 dicembre 2021)gol perin questo campionato, uno in più di quelli realizzati nella stagione scorsa con la maglia della. Nelle ultime 8 stagioni disputate in un grande campionato europeo, solamente due volteha segnato almeno sei reti in un girone d’andata: 6 quest’anno e 6 nel 2018/19 con il Chelsea. In generale non fa meglio dagli 11 messi a referto nel girone d’andata 2013/14 con il Barcellona.è l’unico giocatore di questa Serie A che ha segnato almeno 3 gol di sinistro e almeno 3 di destro. Quarto assist in questo campionato per Felipe Anderson, gli ultimi tre sono arrivati tutti in gare interne. Dal 2004/05, da quando Opta raccoglie questo dato, Felipe Anderson é uno dei due soli giocatori dellain grado di fornire almeno 4 assist per 5 differenti stagioni di ...

