Lazio | Acerbi chiede scusa | “Ho sbagliato!”

(Di sabato 18 dicembre 2021) Francesco, dopo aver siglato il gol del momentaneo 2-0 in-Genoa, si è rivolto verso i suoi tifosi con il dito sulla bocca e nel post partita ha dichiarato: “Delle critiche me ne può fregare di meno”, gestoLe polemiche non sono mancate, ma, qualche ora dopo, sono state placate dallo stesso difensore biancoceleste con un video su Instagram dove porge le sue scuse ammettendo di aver sbagliato e di essersi fatto prendere dall’adrenalina. La tifoseria aquilotta, sulla questione citata, ora è divisa in due. C’è chi ha perdonato le scuse dell’ex Milan e chi no. Giovanni Scialpi

Advertising

Acerbi_Fra : Vi mando un grande abbraccio e sempre Forza Lazio.?? #Ace #Acerbi #CMonEagles #LazioGenoa #SerieA - BlackSingapore2 : RT @Swahilisokanews: MATOKEO: #SerieA Lazio 3-1 Genoa ? Pedro Rodriguez ? Francesco Acerbi ? Mattia Zaccagni ? Filippo Melegoni https:/… - zazoomblog : Lazio: Acerbi si scusa ma i tifosi non ci stanno: Vergognati - #Lazio: #Acerbi #scusa #tifosi - CrisPncc : @AngeloMellone @OfficialSSLazio @Acerbi_Fra La tigna di Radu e la classe di Sergej. Acerbi è in flessione da mesi o… - Maestro73M : Tu, #Acerbi...CHI CAZZO TE CREDI DI ESSERE...rispetta i tifosi e vattene affanculo dalla Lazio...MERDA!! #SFL ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Acerbi

... 'Ciao a tutti, questa sera ho fatto un gesto sbagliato - ammette- dettato dall'adrenalina, non per mancanza di rispetto. Mi dispiace, ma sapete quanto ci tengo allae a tutti i suoi ...In unache resta inquieta nonostante il 3 - 1 sul Genoa fanno rumore le parole di Francesco, protagonista prima in campo, con il secondo gol segnato dai biancocelesti, e poi dopo la ...Dopo le bordate di venerdì e le mani verso le orecchie, il difensore fa marcia indietro: “Un gesto sbagliato dettato dall’adrenalina, non per mancanza di rispetto”. Ma anche Luis ...Il difensore biancoceleste sull'esultanza polemica dopo la rete siglata contro il Genoa: "Ho fatto un gesto sbagliato" ...