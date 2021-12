Lavoro, Cgia: Con il Covid in aumento caporalato, nero e doppio impiego (Di sabato 18 dicembre 2021) Con la pandemia il caporalato e gli irregolari sono in aumento ma ad incidere negativamente sul mercato del Lavoro e’ soprattutto il doppio Lavoro che sfugge a fisco, Inps e produce concorrenza sleale. Lo sostiene la Cgia di Mestre. Da sempre a braccetto, caporalato e Lavoro nero, soprattutto nel settore dell’agricoltura, hanno assunto dimensioni preoccupanti; secondo alcune stime, infatti, in Italia sarebbero circa 200 mila le persone vulnerabili, ovvero braccianti costretti a lavorare in condizioni di grave sfruttamento. Eppure, segnala l’Ufficio studi degli Artigiani, degli oltre 3,2 milioni di lavoratori irregolari presenti nel Paese, quelli sfruttati da caporali o da organizzazioni criminali sono una minoranza. Questo, ovviamente, ... Leggi su ildenaro (Di sabato 18 dicembre 2021) Con la pandemia ile gli irregolari sono inma ad incidere negativamente sul mercato dele’ soprattutto ilche sfugge a fisco, Inps e produce concorrenza sleale. Lo sostiene ladi Mestre. Da sempre a braccetto,, soprattutto nel settore dell’agricoltura, hanno assunto dimensioni preoccupanti; secondo alcune stime, infatti, in Italia sarebbero circa 200 mila le persone vulnerabili, ovvero braccianti costretti a lavorare in condizioni di grave sfruttamento. Eppure, segnala l’Ufficio studi degli Artigiani, degli oltre 3,2 milioni di lavoratori irregolari presenti nel Paese, quelli sfruttati da caporali o da organizzazioni criminali sono una minoranza. Questo, ovviamente, ...

