L'Austria blinda le frontiere: dal 20 potrà entrare solo chi ha la terza dose mentre per gli altri... (Di sabato 18 dicembre 2021) Nel paese continua la linea dura contro i no - vax che devono restare in lockdown ma sono state prese nuove misure per contenere la diffusione dei contagi attraverso gli spostamenti. Dal 20 dicembre ... Leggi su globalist (Di sabato 18 dicembre 2021) Nel paese continua la linea dura contro i no - vax che devono restare in lockdown ma sono state prese nuove misure per contenere la diffusione dei contagi attraverso gli spostamenti. Dal 20 dicembre ...

Advertising

SteAlbamonte : #GranBretagna travolta da #Omicron: 25mila casi, 10 mila in un giorno. Gli esperti: 'Serve #lockdown'. L'#Europa… - tinas48 : Omicron accelera, l’Europa si blinda: Olanda verso il lockdown, valutazioni anche in Uk. In Austria senza limitazio… - 59Gian : Omicron accelera, l’Europa si blinda: Olanda verso il lockdown, valutazioni anche in Uk. In Austria senza limitazio… - Ultron65 : RT @IlPrimatoN: Vienna si blinda. Tra quarantene, tamponi obbligatori e Natale per soli immunizzati - Olindo35055898 : RT @IlPrimatoN: Vienna si blinda. Tra quarantene, tamponi obbligatori e Natale per soli immunizzati -