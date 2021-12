Latina | tenta di rubare i soldi dal distributore di benzina | sorpreso dalla Polizia

LinaVadal : RT @quotidianolazio: Latina, tenta di uccidere l'ex moglie a ... - - quotidianolazio : Latina, tenta di uccidere l'ex moglie a ... - -

Ultime Notizie dalla rete : Latina tenta

Il Faro Online

Studentessa Vigevanosuicidio: prof la salva/ "Presa al volo prima di buttarsi" Si sta ... Interessanti anche i contributi di ricercatori di molti paesi dell'America, fra cui spicca il Cile,...Ilbatte il Catania per uno a zero nella sfida del Francioni. In gol Sanè al 29' del primo tempo. Il Catanianel secondo tempo di pareggiare il confronto, ma il risultato nel cambia, - -73enne di Fondi, è finito in carcere per i reati di tentato omicidio ai danni dell'ex moglie aggredita con una spranga di ferro ...Ha aggredito la ex moglie colpendola con una spranga di ferro e lasciandola a terra in un lago di sangue. Un uomo di 73 anni è stato arrestato da personale del commissariato di polizia ...