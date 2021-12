L’Atalanta vuole suonare la settima sinfonia nel big match contro la Roma

Leggi su bergamonews

(Di sabato 18 dicembre 2021) Se c’è una statistica chedeve assolutamente migliorare è il rendimento nelle gare giocate al Gewiss Stadium. La partita in programma sabato 18 dicembre alle 15laè l’occasione per portare a quindici i punti conquistati tra le mura amiche in 9disputati. Il bilancio finora parla di tre vittorie, tre pareggi e due sconfitte, troppo poco per puntare allo scudetto. La squadra di Mourinho verrà a Bergamo con il coltello tra i denti per strappare punti preziosi sul campo dei nerazzurri e la sfida si preannuncia molto difficile. Dando un’occhiata ai precedenti i bergamaschi sono rimasti imbattuti in tutte le ultime sette gare di Serie Ala(quattro successi e tre pareggi). Tre delle ultime quattro sfide tra gli orobici e i capitolini in campionato si ...