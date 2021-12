L’Atalanta rinuncia alla maglia speciale “al fine di evitare ulteriori strumentalizzazioni” (Di sabato 18 dicembre 2021) Rammaricata e dispiaciuta per quanto accaduto in questi ultimi giorni, al fine di evitare ogni ulteriore strumentalizzazione, vista l’importanza della partita, la Società ha deciso che oggi la squadra scenderà in campo indossando la prima maglia gara ufficiale. L’Atalanta, dopo le polemiche delle ultime ore, rinuncia alla maglia speciale che aveva previsto di indossare già oggi nel match contro la Roma. I tifosi avevano infatti manifestato diverse perplessità rispetto allo skyline raffigurato sull’edizione speciale della maglia, che rappresenterebbe Torino e non Bergamo Alta. Stanotte era stato messo pure uno striscione di protesta a Zingonia. Joma (lo sponsor tecnico) aveva negato l’errore, ma ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 18 dicembre 2021) Rammaricata e dispiaciuta per quanto accaduto in questi ultimi giorni, aldiogni ulteriore strumentalizzazione, vista l’importanza della partita, la Società ha deciso che oggi la squadra scenderà in campo indossando la primagara ufficiale., dopo le polemiche delle ultime ore,che aveva previsto di indossare già oggi nel match contro la Roma. I tifosi avevano infatti manifestato diverse perplessità rispetto allo skyline raffigurato sull’edizionedella, che rappresenterebbe Torino e non Bergamo Alta. Stanotte era stato messo pure uno striscione di protesta a Zingonia. Joma (lo sponsor tecnico) aveva negato l’errore, ma ...

