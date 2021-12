L’assedio di Omicron | mezza Europa verso il lockdown

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 18 dicembre 2021)dicontinua a preoccupare i sistemi sanitari di tutto il mondo. Il nuovo allarme lanciato oggi dall’Organizzazione mondiale della Sanità non lascia spazio a dubbi: la nuova variante del coronavirus è stata segnalata ormai in circa 90 Paesi, e il numero dei casi raddoppia in 1,5-3 giorni nelle zone in cui c’è trasmissione locale del virus. Se i dati sulla gravità clinica “sono ancora limitati”, l’Oms invita a non sottovalutare le conseguenze sugli ospedali di un aumento esponenziale dei contagi: “i ricoveri nel Regno Unito e in Sudafrica continuano ad aumentare e, dato il numero di casi in rapido aumento, è possibile che molti sistemi sanitari vengano rapidamente sopraffatti”. L’allerta è particolarmente alta nel Regno Unito, dove il Piano B approvato da Boris Johnson a metà settimana sembra già vecchio. Il Paese ha registrato ...