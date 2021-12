L’appello di De Luca ai campani: “Evitate trasmissioni tv che parlano di covid, cambiate canale. Guardate i film di Natale” (Di sabato 18 dicembre 2021) “Rivolgo un appello ai cittadini: per cortesia, non Guardate le trasmissioni televisive che hanno per oggetto il covid. cambiate canale. Siamo in un periodo festivo, troverete sicuramente su qualche canale la riproposizione di tanti film che ci fanno sorridere, ci fanno divertire, e non ci danno fastidio”. Così il presidente della Regione campania, Vincenzo De Luca, a conclusione della sua diretta informativa del venerdì su Facebook. E aggiunge: “Evitate i pollai televisivi. Continua questa maledetta abitudine di promuovere la rissa televisiva per fare un po’ di ascolti. Per l’amor di Dio, cambiate canale e parlate serenamente con i pediatri e con i medici. Quando avete dubbi, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 18 dicembre 2021) “Rivolgo un appello ai cittadini: per cortesia, nonletelevisive che hanno per oggetto il. Siamo in un periodo festivo, troverete sicuramente su qualchela riproposizione di tantiche ci fanno sorridere, ci fanno divertire, e non ci danno fastidio”. Così il presidente della Regionea, Vincenzo De, a conclusione della sua diretta informativa del venerdì su Facebook. E aggiunge: “i pollai televisivi. Continua questa maledetta abitudine di promuovere la rissa televisiva per fare un po’ di ascolti. Per l’amor di Dio,e parlate serenamente con i pediatri e con i medici. Quando avete dubbi, ...

