L'annuncio shock di Clizia Incorvaia: "Mia figlia ha il covid" (Di sabato 18 dicembre 2021) Una notizia che nessun genitore vorrebbe mai nè ricevere nè dare: la figlia di Clizia Incorvaia ha il covid. La piccola ha sei anni, compiuti ad agosto, ed è frutto dell'amore con Francesco Sarcina. Incorvaia... Leggi su europa.today (Di sabato 18 dicembre 2021) Una notizia che nessun genitore vorrebbe mai nè ricevere nè dare: ladiha il. La piccola ha sei anni, compiuti ad agosto, ed è frutto dell'amore con Francesco Sarcina....

Advertising

telodogratis : L’annuncio shock di Clizia Incorvaia: “Mia figlia ha il covid” - MutiLeonilde : RT @FrancoScarsell2: 'Purtroppo da alcuni mesi sto combattendo contro un grave male che mi ha colpito in modo aggressivo'.Con questo annunc… - moscam1 : ULTIM’ORA! NOTIZIA SHOCK: annuncio Pfizer venerdì 17 dicembre: “per i bambini under 5, non bastano due dosi. Sarann… - CarloCostelli : RT @FrancoScarsell2: 'Purtroppo da alcuni mesi sto combattendo contro un grave male che mi ha colpito in modo aggressivo'.Con questo annunc… - Giusepp46863916 : RT @FrancoScarsell2: 'Purtroppo da alcuni mesi sto combattendo contro un grave male che mi ha colpito in modo aggressivo'.Con questo annunc… -