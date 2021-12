L’Algeria si aggiudica la Coppa Araba ai supplementari con la Tunisia

Leggi su 11contro11

(Di sabato 18 dicembre 2021) Dopo ben 9 anni di assenza è tornata l’ambitache vede protagonisti le nazionali panarabe d’Africa e d’asia. Questa edizione è stata vinta dalgrazie al 2-0 ai danni dellanella finale di Qatar 2021 grazie alle reti di Sayoud e Brahimi durante i tempi. Si tratta della prima vittoria della competizione da parte degli algerini che continuano a far vedere grandi cose dopo la vittoria ind’Arica del 2019. Le fenici inoltre hanno anche raggiunto il traguardo dei play off per i Mondiali di Qatar 2022 proseguendo il loro straordinario percorso. LaLaè una competizione da molti sottovalutata per via del fatto che si giochi durante i maggiori campionati ...