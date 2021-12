Ladro… in mutande entra in casa e la svaligia Il proprietario mostra le foto | ‘Aiutatemi a riconoscerlo’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 18 dicembre 2021) Furto in appartamento… in. E’ successo tre giorni fa a Monterotondo, dove nella notte due ladri seminudi èto nell’abitazione di una famiglia perrla, senza sapere che nelle stanze erano accese le telecamere di video sorveglianza. Il mattino dopo, al risveglio, vedendo tutto a soqquadro, i proprietari per prima cosa hanno guardato i filmati, rendendosi conto di cosa fosse accaduto. Un uomo, vestito con degli shorts arrotolati in modo tale da scoprire completamente le gambe e con una maglia piegata alla stessa maniera, lasciando libere le braccia, senza scarpe e con il volto coperto dalla mascherina di cotone molto grande e un cappellino con visiera. Leggi anche: Aggredito e rapinato dal branco sulla Tiburtina, ‘beccato’ un uomo. È caccia ai complici “Mi sonoti i ladri in ...