Lacazette sbaglia l' impossibile | i compagni no | guarda il poker dell' Arsenal a Leeds

Nella garaa 18ª giornata di Premier League, l'vince per 4 - 1 in casa del. In gol Martinelli (doppietta), Saka, Raphinha (su rigore) e Smith Rowe.gli highlights del match

Nella gara della 18ª giornata di Premier League, l'Arsenal vince per 4 - 1 in casa del Leeds. In gol Martinelli (doppietta), Saka, Raphinha (su rigore) e Smith Rowe. Guarda gli highlights del matchDopo un primo tempo terminato a reti inviolate, Gabriel Martinelli sblocca il match al 48 su assist di, che al 68un calcio di rigore. A tre minuti dal fischio finale Emile Smith ...Nelle gare della 17^ giornata di Premier League l'Arsenal ritrova la vittoria (nonostante la grana Aubameyang) nella sfida di alta quota col West Ham e assapora, per una notte, la zona Champions.Finisce in parità la sfida tra Crystal Palace e Southampton (2-2), valida per la 17esima giornata della Premier League 2021/2022. Il Wolverhampton vince di misura in casa del Brighton, l'Arsenal conqu ...