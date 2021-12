La zampata di Mourinho | una Roma spettacolare ferma l' Atalanta

(Di sabato 18 dicembre 2021) Unadi, la prima dal suo ritorno in Italia, schioda ladalla sua lunghissima astinenza con le squadra di vertice, e i giallorossi fanno il colpo in casa dell': 4 - 1, con ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : zampata Mourinho

Unadi, la prima dal suo ritorno in Italia, schioda la Roma dalla sua lunghissima astinenza con le squadra di vertice, e i giallorossi fanno il colpo in casa dell'Atalanta: 4 - 1, con ...... che ritrova il doppio vantaggio con ladi Smalling su punizione perfetta di Veretout. All'... E così la squadra disi riprende momentaneamente il quinto posto, mentre quella di ...Bergamo, 18 dicembre 2021 - La peggior Atalanta di tutto il 2021 crolla in casa contro la Roma, venendo asfaltata per 4-1 al termine di una gara di pressing atalantino e abili ripartenze giallorosse p ...ROMA MOURINHO – Un anno e 4 mesi. Tanto era lontana l’ultima vittoria della Roma contro una grande squadra. L’ultimo successo con una big era targato Paulo Fonseca: 3-1 alla Juventus nell’agosto del 2 ...