La smorfia di Graziano Mesina quando è stato catturato

Leggi su agi

(Di sabato 18 dicembre 2021) AGI - Solo una: così, 79 anni, ha reagito all'irruzione dei carabinieri nella casa di Desulo, nel Nuorese, dove si nascondeva. Grazianeddu, il più famoso esponente del banditismo sardo èarrealle 3 di notte nel primo piano di una abitazione in cui era ospitato da una coppia di coniugi, anche loro finiti in manette. A catturaresono stati i carabinieri del Ros, con il supporto del Gis, dei militari del comando provinciale di Nuoro e dei Cacciatori di Sardegna. Non era armato e non ha opposto resistenza.era latitante dal luglio 2020,si era sottratto a un provvedimento di esecuzione pena a 24 anni di reclusione, emesso dalla procura generale presso la Corte di Appello di Cagliari. ...