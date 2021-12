La settimana nera sul lavoro a Torino: in provincia cinque incidenti gravi (Di sabato 18 dicembre 2021) Non solo il crollo della gru in via Genova di oggi: anche un infortunio mortale a Orbassano. Negli altri quattro episodi i lavoratori sono rimasti feriti Leggi su lastampa (Di sabato 18 dicembre 2021) Non solo il crollo della gru in via Genova di oggi: anche un infortunio mortale a Orbassano. Negli altri quattro episodi i lavoratori sono rimasti feriti

Advertising

missypippi : RT @ChanceGardiner: Eccesso di mortalità in Scozia alla settimana 49 Verde: VACClNATl Rosso: Non VACClNATl Celeste chiaro: Altre caus… - nikinik64773225 : RT @ChanceGardiner: Eccesso di mortalità in Scozia alla settimana 49 Verde: VACClNATl Rosso: Non VACClNATl Celeste chiaro: Altre caus… - albealias : RT @BasatoXVI: Maglia nera: da una settimana su tuitter. Maglia verde: da più di due anni su tuitter. - MarceVann : RT @ChanceGardiner: Eccesso di mortalità in Scozia alla settimana 49 Verde: VACClNATl Rosso: Non VACClNATl Celeste chiaro: Altre caus… - La7tv : #inonda Torino, gru cade su un palazzo in via Genova: morti tre operai. Feriti anche due passanti. -