La morte della prof Turiaco causata dal vaccino La famiglia contro la Procura che archivia tutto

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 18 dicembre 2021) Tre giorni la la perizia sulladocente Augustaè stata presentata allaRepubblica di Messina. La relazione medico-legale stabiliva un nesso tra la somministrazione delAstraZeneca e ladell’insegnante di 55 anni. Ma laha presentato richiesta dizione del procedimento penale. Ladi Augustaperò non si dà per vinta. Assistita dall’avvocato Daniela Agnello, fa sapere come “laRepubblica non ha fatto indagini sulla società che ha prodotto ilAstraZeneca. E non ha indagato sulle autorità che hanno autorizzato la somministrazione di un ...