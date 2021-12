La madre no - vax perde la causa con il marito: il figlio piccolo potrà vaccinarsi (Di sabato 18 dicembre 2021) No vax che dividono le famiglie visto che sono molti i casi di dispute tra genitori sul vaccinare o meno i figli minorenni. Una sentenza del giudice tutelare del tribunale di Firenze ha dato il via ... Leggi su globalist (Di sabato 18 dicembre 2021) No vax che dividono le famiglie visto che sono molti i casi di dispute tra genitori sul vaccinare o meno i figli minorenni. Una sentenza del giudice tutelare del tribunale di Firenze ha dato il via ...

Advertising

LaStampa : Firenze, padre vince la causa sulla madre No Vax: sì al vaccino per il figlio 13enne. “L’ho fatto per la sua sicure… - gallina_di : Firenze, padre vince la causa sulla madre No Vax: sì al vaccino per il figlio 13enne. “L’ho fatto per la sua sicure… - frances42177029 : @silvia_belfare Più che ai commenti no vax pensa alla tua coscienza di madre…. - CaressaGiovanni : La madre no-vax perde la causa con il marito: il figlio piccolo potrà vaccinarsi - globalistIT : -