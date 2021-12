La Juventus passa a Bologna 2-0 e vede zona Champions

(Di sabato 18 dicembre 2021) La2-0 nella nebbia dicon un gol per tempo. Apre dopo 6` Morata su invito di Bernardeschi, nella ripresa raddoppia Cuadrado con un gran diagonale. In classifica lariprende la Roma a 31 punti, scavalcando momentaneamente la Fiorentina, e si porta a -6 dall'Atalanta.Risultati (diciottesima giornata): Lazio-Genoa 1-0, Salernitana-Inter 0-5, Atalanta-Roma 1-4,sabato 18 ore 18, Cagliari-Udinese sabato 18 ore 20.45, Fiorentina-Sassuolo domenica 19 ore 12.30 Spezia-Empoli, domenica 19 ore 15, Sampdoria-Venezia domenica 19 ore 18, Torino-Hellas Verona domenica 19 ore 18, Milan-Napoli, domenica 19 ore 20.45Classifica: Inter 43, Milan 39, Atalanta 37, Napoli 36,Roma 31, Fiorentina 30, Lazio 28, Empoli 26, ...

Ultime Notizie dalla rete : Juventus passa

... Bellanova in barriera non salta e il palloneproprio sulla testa del secondo uomo rossoblù ... che salterà anche l'ultimo incontro del 2021 contro la. Passano tre minuti e l'Udinese cala ...L'autore dell'inno dellasi esibisce sulle note di 'Natale' di Francesco De Gregori. ... Sialle valutazioni tecniche. La Smith esalta il 'quickstep classico' messo in scena dai due. ...Dopo la frenata di Venezia, gara attenta della squadra di Allegri, che passa al Dall'Ara con una rete per .... Si dirada un poco la nebbia dentro la Juve, troppo disposta quest'anno a perdere la direz ...In questa edizione: Corsa contro Omicron, L'Olanda torna in lockdown, Tre operai morti, strage sfiorata a Torino, Manovra al palo, al Senato slittano i tempi, La Juve passa a Bologna, super Roma a Ber ...