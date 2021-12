La Juventus batte un colpo: Allegri ha già un motivo per sorridere (Di sabato 18 dicembre 2021) Da pochi minuti è terminato il match tra il Bologna e la Juventus con il risultato di 0-2 a favore dei bianconeri. La Juventus è brava a passare già al 6? in vantaggio con il gol di Morata, su assist di Bernardeschi. Al 14? ci prova Rabiot: para Skorupski. Il Bologna è pericoloso otto minuti Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 18 dicembre 2021) Da pochi minuti è terminato il match tra il Bologna e lacon il risultato di 0-2 a favore dei bianconeri. Laè brava a passare già al 6? in vantaggio con il gol di Morata, su assist di Bernardeschi. Al 14? ci prova Rabiot: para Skorupski. Il Bologna è pericoloso otto minuti Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

