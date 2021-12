La gestione del magazzino al tempo della digital economy (Di sabato 18 dicembre 2021) La digital economy ha portato cambiamenti importanti nell’epoca attuale, creando nuove abitudini sia di fruizione sia di reperibilità dei servizi. Elementi cruciali al centro dei quali ci sono le persone, le loro esigenze e bisogni, i quali vanno sempre più veloci e richiedono oggetti che arrivano nel posto giusto al momento giusto. L’e-commerce è un fenomeno che non si ferma e non conosce crisi, come ha dimostrato la pandemia che ha portato a un suo sviluppo senza precedenti. Un fattore che non ha visto un declino nemmeno dopo la fase di riapertura e che ha tenuto in vita diversi settori in momenti difficili e delicati. Oggi possiamo fare una semplice equazione per descrivere l’importanza che la logistica presenta all’interno dell’economia e del posizionamento delle aziende, ovvero “logistica sta ad azienda come magazzino a ... Leggi su ildenaro (Di sabato 18 dicembre 2021) Laha portato cambiamenti importanti nell’epoca attuale, creando nuove abitudini sia di fruizione sia di reperibilità dei servizi. Elementi cruciali al centro dei quali ci sono le persone, le loro esigenze e bisogni, i quali vanno sempre più veloci e richiedono oggetti che arrivano nel posto giusto al momento giusto. L’e-commerce è un fenomeno che non si ferma e non conosce crisi, come ha dimostrato la pandemia che ha portato a un suo sviluppo senza precedenti. Un fattore che non ha visto un declino nemmeno dopo la fase di riapertura e che ha tenuto in vita diversi settori in momenti difficili e delicati. Oggi possiamo fare una semplice equazione per descrivere l’importanza che la logistica presenta all’interno dell’economia e del posizionamento delle aziende, ovvero “logistica sta ad azienda comea ...

Advertising

Rvaticanaitalia : Mons. Perego @MigrantesRE: 'Il patto su #immigrazione e asilo da parte di Ue non è una riforma del parte di Dublino… - FrancescoLollo1 : Dopo anni di continue criticità, serve una vera svolta per mettere la parola fine alla scandalosa gestione del mini… - Ettore_Rosato : Gestione della pandemia, contrasto all’aumento del costo dell’energia, conferma di una politica di rilancio espansi… - Matteo67 : @4everAnnina @AAppolloni @Aifa_ufficiale @GIMBE @Cartabellotta Inutile scrivere al Cartabella. Lui è la punta di di… - MadameSwann : RT @MilaSpicola: 'Don't Look Up non è solamente il film definitivo sulla società della post-verità,sull'oscena bolla dei media e delle reti… -