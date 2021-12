La Fiorentina contro il Sassuolo a caccia del record (Di sabato 18 dicembre 2021) La Fiorentina cerca in casa la settima sinfonia consecutiva, mai riuscita ai viola in campionato: Italiano alla prova Sassuolo Italiano all’esame Sassuolo e Dionisi, punta al record con la sua Fiorentina. Mai i viola sono riusciti a vincere sette partite consecutive. Una striscia che per il momento è ferma a sei, ed è iniziata con la vittoria per 2-0 contro il Cagliari. Vlhaovic e compagni arrivano, alla sfida contro i neroverdi, da un periodo d’oro e vorrebbero chiudere l’anno nel migliore dei modi. Una vittoria per il record e per continuare a credere nel sogno Europa. Come riportato dal Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 18 dicembre 2021) Lacerca in casa la settima sinfonia consecutiva, mai riuscita ai viola in campionato: Italiano alla provaItaliano all’esamee Dionisi, punta alcon la sua. Mai i viola sono riusciti a vincere sette partite consecutive. Una striscia che per il momento è ferma a sei, ed è iniziata con la vittoria per 2-0il Cagliari. Vlhaovic e compagni arrivano, alla sfidai neroverdi, da un periodo d’oro e vorrebbero chiudere l’anno nel migliore dei modi. Una vittoria per ile per continuare a credere nel sogno Europa. Come riportato dal Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

