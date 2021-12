La figlia di Diabolik | ' Il killer di papà arrestato? Lo abbiamo saputo dai giornali'

(Di sabato 18 dicembre 2021) 'Il? L'hodai'. Lo ha detto Ginevra Piscitelli ,di Fabrizio, detto, uno dei capiultrà della Lazio ucciso due anni fa, il 7 agosto 2019, in un agguato ...

'Il killer arrestato? L'ho saputo dai giornali'. Lo ha detto Ginevra Piscitelli, figlia di Fabrizio, detto Diabolik, uno dei capiultrà della Lazio ucciso due anni fa, il 7 agosto 2019, in un agguato al Parco degli Acquedotti. Ieri è finito in manette il presunto assassino di suo padre.