La famiglia | il rovesciamento del sacro

(Di sabato 18 dicembre 2021) di Gemma Criscuoli Meglio non sapere cosa si nasconde davvero nel cuore di una madre. Poco importa se la nascita dell’unico figlio è annunciata coi toni di un cinegiornale fascista: generare è un buio potere che sa presentare un conto molto salato. Accolto con favore presso la Sala Pasolini, “Mio figlio sa chi sono” è lo spettacolo di Paolo Coletta, che ha curato regia e musiche, e di Silvana Totaro, costruito come un inquietante monologo che sgretola le convenzioni borghesi. Gea Martire ha il dono, ormai rarissimo, di condurre lo spettatore dove vuole. Il suo volto, che riflette con abbacinante chiarezza uno spirito tormentato e che sa rendere vivi il compiacimento e il furore, lo struggimento e il sarcasmo, il corpo deciso e fiero, ma al tempo stesso percorso da una tensione destinata a esplodere, non lasciano staccare gli occhi dal personaggio, che si relaziona direttamente col ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : famiglia rovesciamento

Micromega

... e la sua crisi si manifesta clamorosamente in undi intenzioni rispetto alla ... scopre laquale spazio di liberazione dell'individuo, preludio anche del Sessantotto. Le ...I reati ipotizzati sono favoreggiamento, omissione d'atti d'ufficio e falso. I legali della: "Atto dovuto, siamo soddisfatti" La procura di Genova sarebbe pronta per aprire una nuova ...In quasi due ore di dibattito, i giudici hanno discusso sul potenziale impatto del rovesciamento di Roe vs Wade sulla popolo americano. Ciascuno dei sei giudici conservatori ha posto domande che hanno ...La tanto a lungo auspicata fine dello stato d’emergenza in vigore dal 2017, è caratterizzata dal proseguimento di decine di processi di difensori dei diritti umani e attivisti ...