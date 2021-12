La donna di 85 anni non vaccinata che rifiuta il ricovero nonostante la polmonite (Di sabato 18 dicembre 2021) A 85 anni, non vaccinata, positiva al Coronavirus, una anziana donna di Bologna ha prima rifiutato le cure a casa, poi il ricovero in ospedale. La storia – raccontata dall’edizione locale odierna di Repubblica – sembra avere dell’incredibile. A parlarne è stata la dottoressa Sara Moretti, che fa parte delle squadre Usca che visitano a domicilio i pazienti Covid. “Riceviamo le chiamate dai medici di famiglia e contattiamo i pazienti per un primo triage telefonico, in modo da valutare il grado di urgenza. Già all’inizio la nuora della signora ci aveva detto che si stava facendo curare e non aveva bisogno della nostra visita. Abbiamo ricontattato la famiglia ed è servita un’opera di convincimento per andare da loro. Abbiamo fatto un’ecografia alla signora: aveva una polmonite molto ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 18 dicembre 2021) A 85, non, positiva al Coronavirus, una anzianadi Bologna ha primato le cure a casa, poi ilin ospedale. La storia – raccontata dall’edizione locale odierna di Repubblica – sembra avere dell’incredibile. A parlarne è stata la dottoressa Sara Moretti, che fa parte delle squadre Usca che visitano a domicilio i pazienti Covid. “Riceviamo le chiamate dai medici di famiglia e contattiamo i pazienti per un primo triage telefonico, in modo da valutare il grado di urgenza. Già all’inizio la nuora della signora ci aveva detto che si stava facendo curare e non aveva bisogno della nostra visita. Abbiamo ricontattato la famiglia ed è servita un’opera di convincimento per andare da loro. Abbiamo fatto un’ecografia alla signora: aveva unamolto ...

