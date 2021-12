"La donna della domenica", il bestseller portato al cinema da Comencini... alla perfezione (Di sabato 18 dicembre 2021) LA donna della domenica di Luigi Comencini, con Marcello Mastroianni, Jacqueline Bisset e Jean Louis Trintignant. Regia di Luigi Comencini. Produzione Italia 1975. Durata: 1 ora e 45 minuti. Raistoria, ore 21.10 LA TRAMA Uccidono a Torino un architetto porcello e disonesto. I sospettati sono subito molti (era odiato da tutti). Il commissario Santamaria (Mastroianni) porta le sue indagini nella Torino ricca, nonostante i suoi superiori cerchino di scoraggiarlo ( i Vip a Torino come altrove è meglio non toccarli). Santamaria tira dritto e scopre il colpevole. Come premio quella domenica (ma solo per quella) avrà nel letto una bellissima dell'alta società PERCHÈ VEDERLO Perché Comencini (che a metà anni 70 era ancora uno dei primi) mette in immagini il best ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 18 dicembre 2021) LAdi Luigi, con Marcello Mastroianni, Jacqueline Bisset e Jean Louis Trintignant. Regia di Luigi. Produzione Italia 1975. Durata: 1 ora e 45 minuti. Raistoria, ore 21.10 LA TRAMA Uccidono a Torino un architetto porcello e disonesto. I sospettati sono subito molti (era odiato da tutti). Il commissario Santamaria (Mastroianni) porta le sue indagini nella Torino ricca, nonostante i suoi superiori cerchino di scoraggiarlo ( i Vip a Torino come altrove è meglio non toccarli). Santamaria tira dritto e scopre il colpevole. Come premio quella(ma solo per quella) avrà nel letto una bellissima dell'alta società PERCHÈ VEDERLO Perché(che a metà anni 70 era ancora uno dei primi) mette in immagini il best ...

Ultime Notizie dalla rete : donna della Bimbo autistico aggredito, le frasi choc dette alla mamma: 'Chissenefrega della sua disabilità' ... invece l'uomo che era con lei mi ha inveito contro dicendomi: E chissenefrega! Lei è solo una maleducata che se ne approfitta della situazione'. E di lì, Vanessa è rimasta senza parole. Una donna ...

Roma, donna di 59 anni trovata morta insieme ai due cani: uccisi dal monossido di carbonio Una volta all'interno i militari hanno trovato il corpo della donna e dei suoi due cani. A causare la morte della cinquantanovenne, che non presentava nessun segno di violenza, sarebbero state le ...

Ritrovato il cadavere della donna scomparsa IL GIORNO donna nuda in videochiamata Ieri la svolta nell'indagine. videochiamata. Su delega della procura di Taranto, destinataria della prima denuncia, la polizia postale ha sequestrato nell'abitazione dell'uomo, 40 anni e informatico ...

Festival di Sanremo 2022: i titoli delle 25 canzoni in gara Il settantaduesimo Festival di Sanremo si svolgerà al Teatro Ariston di Sanremo dal 1º al 5 febbraio 2022 Per il terzo anno consecutivo, Amadeus sarà il Direttore Artistico della manifestazione. […] ...

