La conosciamo come la ‘temutissima’ insegnante di Amici, ma com’era Alessandra Celentano da giovane? Spunta la foto di anni fa, incredibile! (Di sabato 18 dicembre 2021) Senza di lei Amici non sarebbe la stessa cosa: conosciamo tutti la severità di Alessandra Celentano, ma l’avete mai vista quando era giovane? Diciamoci la verità: la sua presenza è il ‘sale’ di tutte le edizioni di Amici: da quando, nel lontano 2002 Alessandra Celentano entrò a far parte del corpo insegnanti della scuola più L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 18 dicembre 2021) Senza di leinon sarebbe la stessa cosa:tutti la severità di, ma l’avete mai vista quando era? Diciamoci la verità: la sua presenza è il ‘sale’ di tutte le edizioni di: da quando, nel lontano 2002entrò a far parte del corpo insegnanti della scuola più L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

Marilen86974697 : @VirValejoGarcia Non è nostro è amico del mio bimbo si fanno compagnia a vicenda. Ma conosciamo bene la proprietar… - Bontix92 : @pasqui1998 La cosa che mi fa stare peggio è che lei era la mia best e ci conosciamo da 16 anni. A volte mi chiedo… - Lorenzo20850840 : stasera a cena da siringati?? ci conosciamo da 20 anni la pensiamo diversamente sul vairus?????si parlerà come al sol… - Ilrevenant104 : RT @tuskatore: Il giorno in cui Pioli andrà via Suma gli scaricherà un barile di merda addosso, sarà colpevole di ogni infortunio muscolare… - Stocciz2 : RT @tuskatore: Il giorno in cui Pioli andrà via Suma gli scaricherà un barile di merda addosso, sarà colpevole di ogni infortunio muscolare… -