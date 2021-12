La Casaburi con Mirari al Museo etnografico di Morigerati (Di sabato 18 dicembre 2021) Si è tenuta con grande successo l’iniziativa “Un the al Museo”, organizzata nel Museo etnografico di Morigerati, per presentare al pubblico il libro della scrittrice vallese Antonella Casaburi, Mirari, romanzo, pubblicato lo scorso maggio da Lastaria Edizioni, apparso su Millionaire, ed esposto al Salone Internazionale del Libro di Torino e alla Fiera di Roma. Dopo i saluti del sindaco di Morigerati, Vincenzina Prota, ha dialogato con l’autrice la giornalista Marianna Vallone. “Un viaggio in treno. Sei sconosciuti passeggeri. Un incontro che stravolgerà ogni piano prestabilito”. Un libro che vale la pena leggere perchè parla di viaggi e di incontri inaspettati, aiuta a scoprire il valore dell’amicizia, e con una voce originale e limpida accompagna il lettore alla ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 18 dicembre 2021) Si è tenuta con grande successo l’iniziativa “Un the al”, organizzata neldi, per presentare al pubblico il libro della scrittrice vallese Antonella, romanzo, pubblicato lo scorso maggio da Lastaria Edizioni, apparso su Millionaire, ed esposto al Salone Internazionale del Libro di Torino e alla Fiera di Roma. Dopo i saluti del sindaco di, Vincenzina Prota, ha dialogato con l’autrice la giornalista Marianna Vallone. “Un viaggio in treno. Sei sconosciuti passeggeri. Un incontro che stravolgerà ogni piano prestabilito”. Un libro che vale la pena leggere perchè parla di viaggi e di incontri inaspettati, aiuta a scoprire il valore dell’amicizia, e con una voce originale e limpida accompagna il lettore alla ...

Advertising

positanonews : #Cronaca #Cultura Sapri. La Casaburi con “Mirari” inaugura la rassegna letteraria “Incontriamoci a Natale” - CilentoReporter : #Cilento #Eventi - L'appuntamento è a #Sapri nell'ambito della rassegna 'Incontriamoci a Natale' Libri sotto l'alb… - cilentano_it : Giovedì 16 dicembre alle ore 18.30 nell'Aula Consiliare del Comune di Sapri prenderà il via la rassegna 'Incontriam… - cilentano_it : La Casaburi con Mirari al Museo etnografico di MorigeratiSi è tenuta con grande successo di pubblico l'iniziativa '… - davide_casaburi : RT @felice_chi: “Il fatto che tu paghi con la carta non vuol dire che non stai spendendo soldi” -