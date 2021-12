La battaglia di Mario, il 43enne tetraplegico che ha chiesto di accedere al suicidio assistito: 'Questa è tortura'. E denuncia Asur e Cerm (Di sabato 18 dicembre 2021) ANCONA - La battaglia di Mario non si ferma. Il 43enne tetraplegico ed immobilizzato da oltre 10 anni ha denunciato i vertici dell' Asur e quelli del Comitato etico per il reato di tortura , ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 18 dicembre 2021) ANCONA - Ladinon si ferma. Iled immobilizzato da oltre 10 anni hato i vertici dell'e quelli del Comitato etico per il reato di, ...

