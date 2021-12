Kouame sicuro | «Fiorentina? Ho già deciso il mio futuro»

Leggi su calcionews24

Christian, attaccante della Sampdoria in prestito all'Anderlecht, ha parlato del suo futuro in un'intervista a hln.be.

ALL'ANDERLECHT – «Se avrò la possibilità di rimanere, mi piacerebbe giocare un anno in più per l'Anderlecht. Sono felice qui anche se fa freddo in inverno In più posso godermi il mio sistema di gioco preferito con due punte».