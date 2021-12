Kim Kardashian ha assunto un musicista per svegliare i suoi figli con canzoni di Natale ogni mattina (Di sabato 18 dicembre 2021) Kim Kardashian è sempre un passo avanti rispetto a tutto il resto del mondo e ha deciso di regalare ai suoi figli un’esperienza unica nel proprio genere. Per il popolo del web, il Natale sembra essere arrivato già da un pezzo. Complice anche la pandemia, che ha portato le decorazioni e gli alberi di Natale … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di sabato 18 dicembre 2021) Kimè sempre un passo avanti rispetto a tutto il resto del mondo e ha deciso di regalare aiun’esperienza unica nel proprio genere. Per il popolo del web, ilsembra essere arrivato già da un pezzo. Complice anche la pandemia, che ha portato le decorazioni e gli alberi di… L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

8tpvhe6Fm858cTh : RT @Cosmopolitan_IT: Una nuova «iper-reality», il MET e Kanye West: tutti i punti del sodalizio creativo che ha catalizzato i riflettori ne… - PriamoThe : Fino a Natale saremo destinati a leggere e sentire la notizia del musicista che va a svegliare i figli di Kim Karda… - TanoAlessio : Cosa fare quando non c’è la prof in classe? Mettere sullo schermo della lim una foto di kim kardashian - La_Me_Linda : i figli di kim kardashian verranno svegliati tutte le mattine da un pianista che suonerà canzoni natalizie non io… - Profilo3Marco : RT @rtl1025: ?? Si chiama Philip Cornish ed è il pianista assunto da Kim #Kardashian: ogni mattina dovrà svegliare i suoi figli con #musiche… -