Keanu Reeves: all'inizio della carriera gli chiesero di cambiare nome, ma l'alternativa era esilarante (Di sabato 18 dicembre 2021) Sapevate che a Keanu Reeves chiesero di cambiare nome all'inizio della sua carriera hollywoodiana? Ma non sarebbe andata bene per nessuno, vista l'alternativa. Meno male che Keanu Reeves c'è, e si chiama così. E meno male che non ha mai ascoltato chi, ad Hollywood, voleva che cambiasse nome. Soprattutto considerando l'alternativa svelata dall'attore. Ai microfoni di Good Morning America, l'attore di Matrix ha rivelato che al suo arrivo a Hollywood, come prassi in molti casi, gli fu chiesto di assumere un alias per facilitarne la crescita di popolarità. "Dunque, ho 20 anni e sono nella mia prima auto" premette Reeves "Volevo apparire nei film, così vado ... Leggi su movieplayer (Di sabato 18 dicembre 2021) Sapevate che adiall'suahollywoodiana? Ma non sarebbe andata bene per nessuno, vista l'. Meno male chec'è, e si chiama così. E meno male che non ha mai ascoltato chi, ad Hollywood, voleva che cambiasse. Soprattutto considerando l'svelata dall'attore. Ai microfoni di Good Morning America, l'attore di Matrix ha rivelato che al suo arrivo a Hollywood, come prassi in molti casi, gli fu chiesto di assumere un alias per facilitarne la crescita di popolarità. "Dunque, ho 20 anni e sono nella mia prima auto" premette"Volevo apparire nei film, così vado ...

Advertising

BadorreyMar : RT @CaterinaCateK: Non riesco a far parte di un mondo in cui essere una persona gentile è uno svantaggio. (Keanu Reeves) Buongiorno ??????… - Alexa140620 : Non prendertela sempre per ogni cosa, impara a passarci sopra e pensare a te stesso, perché non tutti ti vogliono b… - 8565551400N : RT @CaterinaCateK: Non riesco a far parte di un mondo in cui essere una persona gentile è uno svantaggio. (Keanu Reeves) Buongiorno ??????… - janapergliamici : Non prendertela sempre per ogni cosa, impara a passarci sopra e pensare a te stesso, perché non tutti ti vogliono b… - Larisa40765958 : Non prendertela sempre per ogni cosa, impara a passarci sopra e pensare a te stesso, perché non tutti ti vogliono b… -