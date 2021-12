Kate Middleton, il nuovo maglione di Natale è griffato e Made in Italy: ecco quanto costa (Di sabato 18 dicembre 2021) Kate Middleton fa ancora una volta tendenza. È bastato intravedere qualche immagine della Duchessa di Cambridge nel trailer di ‘Together at Christmas’ perché il web andasse in visibilio per il suo nuovo maglione rosso a tema natalizio. Nel dettaglio, si tratta di un cardigan in cachemire di Miu Miu, con il collettino bianco, roselline dello stesso colore come motivo decorativo e bottoni in madreperla. Il costo? 1.400 euro. La moglie del principe William lo ha indossato al tradizionale concerto di Natale che sarà trasmesso la sera della Vigilia su Itv. “Sono così entusiasta di ospitare Together at Christmas qui all’Abbazia di Westminster”, dice Kate nel video seduta tra i banchi della chiesa dove si è celebrato il suo matrimonio ad aprile del 2011. Il trailer mostra anche un’anteprima ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 18 dicembre 2021)fa ancora una volta tendenza. È bastato intravedere qualche immagine della Duchessa di Cambridge nel trailer di ‘Together at Christmas’ perché il web andasse in visibilio per il suorosso a tema natalizio. Nel dettaglio, si tratta di un cardigan in cachemire di Miu Miu, con il collettino bianco, roselline dello stesso colore come motivo decorativo e bottoni in madreperla. Il costo? 1.400 euro. La moglie del principe William lo ha indossato al tradizionale concerto diche sarà trasmesso la sera della Vigilia su Itv. “Sono così entusiasta di ospitare Together at Christmas qui all’Abbazia di Westminster”, dicenel video seduta tra i banchi della chiesa dove si è celebrato il suo matrimonio ad aprile del 2011. Il trailer mostra anche un’anteprima ...

