Kabul | ritrovato il bambino passato sopra il filo spinato a un marine

Advertising

Agenzia_Ansa : E' stato ritrovato il neonato scomparso dopo essere stato affidato ai marines all'aeroporto di Kabul. Secondo Time… - telodogratis : Ritrovato il neonato scomparso dopo essere stato affidato ai marines all’aeroporto di Kabul - Agenpress : Afghanistan. Ritrovato il neonato affidato dai genitori ad un marines Usa all'aeroporto di Kabul… - BreakingItalyNe : RT @Agenzia_Ansa: E' stato ritrovato il neonato scomparso dopo essere stato affidato ai marines all'aeroporto di Kabul. Secondo Times, lo… - EugenioCardi : RT @Agenzia_Ansa: E' stato ritrovato il neonato scomparso dopo essere stato affidato ai marines all'aeroporto di Kabul. Secondo Times, lo… -

Ultime Notizie dalla rete : Kabul ritrovato

Quotidiano.net

New York, 18 dicembre 2021 - Il bimbo afghano affidato a un marine nel caos dell'aeroporto didurante l'avanzata dei talebani è statoe sta bene. La foto del piccolo passato dalla madre sopra al filo spinato al soldato Usa aveva commosso il mondo, ma di lui non si sapeva più ...E' statoe sta per essere riportato alla famiglia Sohail Ahmadi , il bimbo afghano disperso dopo essere stato affidato dai genitori a un marine Usa all'aeroporto Hamid Karzai didurante il ...Potrebbe esserci presto un lieto fine nella storia del piccolo Sohail Ahmadi, il neonato afghano disperso da mesi dopo essere stato affidato dai genitori a un marine Usa all'aeroporto ...L'immagine del piccolo fuori dall'aeroporto di Kabul, affidato dai genitori per disperazione a un soldato, nella calca della fuga dai talebani, era diventata il simbolo dell'emergenza in Afghanistan ...