Juventus in cerca di un bomber: colpo dalla Premier soffiato dal Barcellona (Di sabato 18 dicembre 2021) La Juventus continua ad avere come obiettivo primario quello di trovare un attaccante: bomber nel mirino soffiato dal Barcellona Stagione complicata sin dall’inizio per la Juventus, che ha ritrovato in… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di sabato 18 dicembre 2021) Lacontinua ad avere come obiettivo primario quello di trovare un attaccante:nel mirinodalStagione complicata sin dall’inizio per la, che ha ritrovato in… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

CarloAl87550029 : @MexicoeStefano @massimozampini Concentriamoci sui nostri obiettivi, anziché dare spago a chi cerca visibilità con… - EMIGOAL : RT @mirkonicolino: (#Tuttosport) La #Juventus cerca un attaccante “in affitto” per gennaio. I quattro potenziali obiettivi: #Cavani, #Icard… - ilariadituccio : RT @mirkonicolino: (#Tuttosport) La #Juventus cerca un attaccante “in affitto” per gennaio. I quattro potenziali obiettivi: #Cavani, #Icard… - sportli26181512 : Bologna-Juventus, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE: La Juve reduce dal pari con il Venezia ce… - CorJuve : RT @mirkonicolino: (#Tuttosport) La #Juventus cerca un attaccante “in affitto” per gennaio. I quattro potenziali obiettivi: #Cavani, #Icard… -