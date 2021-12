Juventus, Greggio su Allegri: «Ho fiducia in lui. Ecco cosa gli ho detto» (Di sabato 18 dicembre 2021) Ezio Greggio, noto tifoso della Juventus, ha parlato a Tuttosport su Allegri e i bianconeri Ezio Greggio, artista televisivo e noto tifoso della Juventus ha parlato a Tuttosport. Le sue parole: Allegri – «Ho grande fiducia in Max: se no la risolve San Allegri, non la sistema nessuno. Ma gli va dato il tempo di lavorare. La squadra è la stessa dello scorso anno, ma senza Cristiano Ronaldo. E fidatevi di me: Pirlo, che ho amato da giocatore, sono certo che diventerà anche un grande allenatore. Ho detto a Max di schierare quindici giocatori… Perché non avendo tanta qualità, magari con otto centrocampisti in campo ne facciamo quattro buoni. Locatelli è stato un grande acquisto, però ne abbiamo altri 4-5 che alla ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 18 dicembre 2021) Ezio, noto tifoso della, ha parlato a Tuttosport sue i bianconeri Ezio, artista televisivo e noto tifoso dellaha parlato a Tuttosport. Le sue parole:– «Ho grandein Max: se no la risolve San, non la sistema nessuno. Ma gli va dato il tempo di lavorare. La squadra è la stessa dello scorso anno, ma senza Cristiano Ronaldo. E fidatevi di me: Pirlo, che ho amato da giocatore, sono certo che diventerà anche un grande allenatore. Hoa Max di schierare quindici giocatori… Perché non avendo tanta qualità, magari con otto centrocampisti in campo ne facciamo quattro buoni. Locatelli è stato un grande acquisto, però ne abbiamo altri 4-5 che alla ...

