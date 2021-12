Juventus, fissata la data di coppa Italia: calendario tremendo (Di sabato 18 dicembre 2021) La Juventus ha scoperto la data del proprio ottavo di coppa Italia; calendario tremendo quello che aspetta i bianconeri. Chiellini (Getty Images)Nella giornata di oggi, la Juventus affronterà il Bologna al Dall’Ara (calcio d’inizio ore 18.00). Una partita che, insieme a quella casalinga contro il Cagliari, non può essere sbagliata. L’obiettivo dei ragazzi di Allegri è conquistare sei punti per andare alla sosta natalizia in fiducia e ancora in corsa per il quarto posto. La qualificazione Champions non può essere fallita ma, per raggiungerla, serve anche l’aiuto dal mercato; la società, da questo punto di vista, vuole accontentare il tecnico con degli innesti che possano alzare il livello della rosa e risolvere i due problemi più grandi, regista e attaccante. Nel mese ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 18 dicembre 2021) Laha scoperto ladel proprio ottavo diquello che aspetta i bianconeri. Chiellini (Getty Images)Nella giornata di oggi, laaffronterà il Bologna al Dall’Ara (calcio d’inizio ore 18.00). Una partita che, insieme a quella casalinga contro il Cagliari, non può essere sbagliata. L’obiettivo dei ragazzi di Allegri è conquistare sei punti per andare alla sosta natalizia in fiducia e ancora in corsa per il quarto posto. La qualificazione Champions non può essere fallita ma, per raggiungerla, serve anche l’aiuto dal mercato; la società, da questo punto di vista, vuole accontentare il tecnico con degli innesti che possano alzare il livello della rosa e risolvere i due problemi più grandi, regista e attaccante. Nel mese ...

Advertising

CalcioNews24 : #Juventus, fissata la data delle visite mediche di #Dybala ?? - sportli26181512 : Juve, oltre Ramsey è rebus Arthur. Bernardeschi, fissata la base per aprire al rinnovo: Juve, oltre Ramsey è rebus… - SignorAldo : RT @Gazzetta_it: Juve, oltre Ramsey è rebus Arthur. Bernardeschi, fissata la base per aprire al rinnovo. La Borsa di Pedullà - Gazzetta_it : Juve, oltre Ramsey è rebus Arthur. Bernardeschi, fissata la base per aprire al rinnovo. La Borsa di Pedullà -