Juventus, Dybala e Chiellini out per il Bologna (Di sabato 18 dicembre 2021) Dybala e Chiellini non saranno a disposizione per la trasferta di Bologna. Lo ha annunciato il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri in conferenza stampa. Per quanto riguarda l’argentino “a livello di risonanza non è emerso niente, però è uscito affaticato con il Malmoe, a Venezia è successa la stesa cosa. Comunque c’è il rischio e con il rischio non si va da nessuna parte, soprattutto perché non si è allenato con la squadra – ha aggiunto – Vedremo se sarà a disposizione con il Cagliari. Chiellini? Ha degli acciacchi, oggi non sarà con noi ma spero di averlo martedì”. Leggi su footdata (Di sabato 18 dicembre 2021)non saranno a disposizione per la trasferta di. Lo ha annunciato il tecnico dellaMassimiliano Allegri in conferenza stampa. Per quanto riguarda l’argentino “a livello di risonanza non è emerso niente, però è uscito affaticato con il Malmoe, a Venezia è successa la stesa cosa. Comunque c’è il rischio e con il rischio non si va da nessuna parte, soprattutto perché non si è allenato con la squadra – ha aggiunto – Vedremo se sarà a disposizione con il Cagliari.? Ha degli acciacchi, oggi non sarà con noi ma spero di averlo martedì”.

