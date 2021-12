Juventus, Del Piero: c’è un record che può battere solo Dybala (Di sabato 18 dicembre 2021) Dybala è ad un passo dal firmare fino al 2026; un rinnovo che gli permetterebbe di battere un particolare record di Alessandro Del Piero. Dybala (Getty Images)La Juventus è al lavoro per preparare la delicata quanto importante trasferta del Dall’Ara contro il Bologna; match che Bonucci e compagni non possono permettersi di sbagliare in ottica quarto posto considerando anche lo scontro diretto tra Milan e Napoli. Per questa sfida è sempre più difficile la presenza di Dybala; l’argentino, infortunatosi nel corso del primo tempo contro il Venezia, non ha riportato lesioni muscolari ma si dovrebbe scegliere la via della prudenza per non correre rischi inutili. Un problema in più per Allegri considerando l’importanza del numero dieci; la Joya, infatti, è l’unico giocatore ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 18 dicembre 2021)è ad un passo dal firmare fino al 2026; un rinnovo che gli permetterebbe diun particolaredi Alessandro Del(Getty Images)Laè al lavoro per preparare la delicata quanto importante trasferta del Dall’Ara contro il Bologna; match che Bonucci e compagni non possono permettersi di sbagliare in ottica quarto posto considerando anche lo scontro diretto tra Milan e Napoli. Per questa sfida è sempre più difficile la presenza di; l’argentino, infortunatosi nel corso del primo tempo contro il Venezia, non ha riportato lesioni muscolari ma si dovrebbe scegliere la via della prudenza per non correre rischi inutili. Un problema in più per Allegri considerando l’importanza del numero dieci; la Joya, infatti, è l’unico giocatore ...

