(Di sabato 18 dicembre 2021) Leonardo, difensore della, ha commentato la vittoria ottenuta in Serie A contro il Bologna Leonardo, difensore della, ha commentato la vittoria ottenuta in Serie A contro il Bologna. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN. ACCORCIARE SULLA ZONA CHAMPIONS – «Dobbiamo guardare a noi stessi. Quando giochiamo con questo atteggiamento con corsa, sacrificio e tecnica vengono fuori queste partite. Ora non possiamo perderesu chi ci sta davanti». ATTEGGIAMENTO DIVERSO – «È un atteggiamento che abbiamo avuto in altre partite ma a fasi alterne. Dobbiamo trovare costanza perché poi le qualità dei singoli vengono fuori. Bernardeschi che continua a fare grandi partite, Morata che si è sbloccato, il lavoro di Kean sull’esterno. È ovvio che quando riesci a ...

Advertising

sportli26181512 : Juve, Bonucci: 'Con questo atteggiamento arrivano certi risultati. Purtroppo lo abbiamo avuto a fasi alterne': Il d… - CalcioNews24 : #Juventus, #Bonucci: «Non perdiamo terreno sulle big. #Morata…» - gilnar76 : Bonucci: «Questo è l’atteggiamento. Zona Champions? Pensiamo a noi» #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead… - AndreaCJ28 : Pagelle - #BolognaJuve @13Szczesny13 6.5 @Cuadrado 6.0 1G @bonucci_leo19 7.0 Parete @mdeligt_04 6.0 #Pellegrini 6.0… - TuttoMercatoWeb : Juventus, Bonucci: 'Con questo atteggiamento vengono fuori i risultati e le qualità dei singoli' -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Bonucci

Calcio News 24

: Szczesny, Cuadrado,, De Ligt, Pellegrini , Arthur , Rabiot, Mc Kennie , Bernardeschi, Morata , Kean . . All.: Allegri. Arbitro: Orsato di Schio. Reti: nel pt 6' Morata; nel st ...Leonardo, difensore della, ha commentato la vittoria ottenuta in Serie A contro il Bologna Leonardo, difensore della, ha commentato la vittoria ottenuta in Serie A contro il ...Bologna, 18 dicembre 2021 - Due lampi squarciano la nebbia del Dall'Ara: con un gol per tempo (a segno al 6' Morata e al 69' Cuadrado) la Juventus batte il Bologna e, in attesa di Milan-Napoli, accorc ...BOLOGNA - La Juventus ha archiviato in fretta il mezzo passo falso fatto la scorsa settimana a Venezia. Nella diciottesima giornata di Serie A, i bianconeri hanno infatti trovato un successo pesante, ...