Jesi | il sindaco Bacci positivo al Covid Contagio in famiglia | era già in quarantena ' Ma la città sarà vicino ai lavoratori della

- IlMassimo Bacci è positivo al Covid. E' la seconda volta che il primo cittadino si positivizza, aveva contratto il virus già l'inverno scorso. Bacci era in isolamento già dai scorsi. ...IldiMassimo Bacci ha firmato un'ordinanza che stabilisce, da sabato 18 dicembre a domenica 9 gennaio, dalle ore 18 alle ore 2 l'obbligo di uso dei dispositivi di protezione delle vie ...Il primo cittadino era già in quarantena Il sindaco di Jesi Massimo Bacci è positivo al Covid, per la seconda volta. "Purtroppo sono risultato nuovamente positivo al Covid e continuerò a seguire l'att ...JESI - Il sindaco Massimo Bacci è positivo al Covid. E' la seconda volta che il primo cittadino si positivizza, aveva contratto il virus già l'inverno scorso.