Jennifer Lopez sostiene Ben Affleck anche solo con una passeggiata in centro

(Di sabato 18 dicembre 2021) Sembra che nella vita di Bensia tornato il sereno. L’attore, recentemente sommerso dalle critiche dopo l’intervista rilasciata all’Howard Stern Show, – in cui sembrava attribuire all’ex moglieGarner i suoi problemi di alcolismo – è stato avvistato ina Los Angeles, mentre passeggiava mano nella mano con. Ed è stata proprio quest’ultima a mostrare la sua vicinanza al compagno dopo la valanga di critiche e accuse ricevute per le sue recenti dichiarazioni (a cuiha poi cercato di porre rimedio con una seconda intervista). Ma ripercorriamo la vicenda. Ospite del popolare show radiofonico condotto da Howard Stern, l’attore ha parlato dei suoi problemi con l’alcol, attribuendoli in parte all’ex moglieGarner, che ...

Secondo gli scatti pubblicati da Oggi,e Ben Affleck provano a costruire una famiglia allargata insieme a Seraphina Rose, figlia dell'attore. Prosegue la love story trae Ben Affleck. Secondo quanto possiamo ...Ci auguriamo per lui che la sua attuale unione confunzioni, e che non abbia ulteriori ricadute in un problema che aveva già prima di incontrare la sua ex.Jennifer Lopez ha cambiato stile: per il weekend ha deciso di lasciare nell’armadio paillettes, abiti eleganti e tacchi a spillo ...Secondo gli scatti pubblicati da Oggi, Jennifer Lopez e Ben Affleck provano a costruire una famiglia allargata insieme a Seraphina Rose.