Italiani all'estero: Orlando, 'comunità di 6,6 mln sono 21ma Regione italiana' (Di sabato 18 dicembre 2021) Roma, 17 dic. (Labitalia) - L’impegno "encomiabile" del Cgie e la "necessità di una Conferenza con cadenza regolare, che ne valorizzi ruolo e contenuto programmatico" sono stati al centro dell'intervento del ministro del Lavoro Andrea Orlando... Leggi su europa.today (Di sabato 18 dicembre 2021) Roma, 17 dic. (Labitalia) - L’impegno "encomiabile" del Cgie e la "necessità di una Conferenza con cadenza regolare, che ne valorizzi ruolo e contenuto programmatico"stati al centro dell'intervento del ministro del Lavoro Andrea...

Advertising

ItalyMFA : #ConfAmb2021 | “Lo Sapevi che?” In vista della Conferenza Ambasciatori e Ambasciatrici il 20-21 dicembre a Roma, ti… - andrew_dpw : tutti gli italiani complici del vigliacco regime finiranno all'inferno spazzati via dalle nuke - Nuotomania : DA OASPORT - #Nuoto #Sportintv #CostanzaCocconcelli #ElenaDiLiddo Nuoto oggi, Mondiali vasca corta: programma 18 di… - orahounbelnick : @pemar2 @Amarant91507041 @Pasquin01766364 @IlariaFalco5 @GiorgiaMeloni @matteosalvinimi La gente parla come se noi… - ezesarno : RT @RicardoMerlo5: Italiani all’estero, a guida MAIE il #Comites di #BuenosAires: è il più potente al mondo #italianiallestero #italianine… -